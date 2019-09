Kampeerder zoekt boer

In de Americahal in Apeldoorn lieten ruim 300 kampeerboeren zaterdag zien wat ze zoal in huis hebben.

Een veekeuring? Een beetje. 'Mensen zien je. Ze praten met je. Ze willen even de klik. Als ze je niet zien zitten en ze denken: "wat een muts", dan komen ze niet', zegt de vrouw achter het kraampje van de Johanna Hoeve uit het Friese Rijperkerk (Ryptsjerk).

De beurs werd georganiseerd door de Stichting Vrije Recreatie, die in 1970 werd opgericht. Wim van den Berg is al 44 jaar de voorzitter. 'De SVR is begonnen als een protest tegen politieovervallen op nietsvermoedende, goedwillende kampeerboeren en kampeerders. De gewone man kon in 1970 nauwelijks betaalbaar op vakantie. De bouwvakker ging helemaal niet. Wij vonden: het groene gras is niet alleen voor boeren geschapen, maar ook voor de gewone man.'

Kamperen bij de boer betekent al lang niet meer je behelpen met een tentje, aldus Van den Berg. 'Er zijn ook heel veel boeren die huisjes, kamers en caravans in de verhuur hebben. Eigenlijk is het "kleinschalig kamperen en logeren bij boeren en particulieren in binnen- en buitenland", maar dat is zo'n lange naam...' Er kwamen volgens de organisatie zeker 9000 mensen op de beurs af.