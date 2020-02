Gelderse politie: Meld vangst met magneet

Die oproep doen de Gelderse politiekorpsen.

Op twee plaatsen in Brabant zijn deze week met magneten een mitrailleur en een pistool opgevist. Zulke vondsten zijn in Gelderland nog niet bekend.

De politie in Gelderland benadrukt dat het verboden is een vuurwapen te bezitten, en dat gevonden voorwerpen ook gemeld moeten worden.

Archeologisch onderzoek

Archeoloog Jobbe Wijnen (audio) uit Wageningen doet ook aan magneetvissen. Voor hem is het experimentele methode van archeologisch onderzoek. Volgens Wijnen is de opbrengst 'voor negentig procent rotzooi. Maar soms kom je iets tegen wat van waarde is.'

'Het is een grijs gebied', zegt de Wageninger. 'Er zijn gemeenten die magneetvissen verbieden. Sommige gemeentelijke archeologen zijn bepaald niet blij als mensen deze hobby uitoefenen. Ze vinden het een vorm van opgravingen, en dat valt onder de Monumentenwet.'

Advies

Wijnens advies sluit aan bij de oproep van de Gelderse politie: wie wil magneetvissen gaat bij voorkeur vooraf te rade bij de gemeentelijke archeoloog. En maak er even melding van als u denkt een bijzondere vondst te hebben gedaan.

Noot van de redactie: in de reportage bij dit artikel over magneetvissen wordt gezegd dat de visser in kwestie met toestemming vist in de haven van de waterscouting in Wageningen. In een reactie zegt het bestuur van de Waterscouting Musinga-Rijn niets te weten van een vergunning.