Apeldoornse kunstenaar van 90 exposeert

Een bijzondere tentoonstelling in het CODA Museum in Apeldoorn.

Daar is zondag de expositie Teun Renes met vrienden en collega's uit verleden en heden geopend. Hiermee wordt de inmiddels 90-jarige Renes geëerd.

Renes is al zijn hele leven lang kunstenaar en werd geboren in Amsterdam. 'Omdat je als kunstenaar vroeger zeker niet rond kon komen, had ik ook gewoon een baan. Ik werkte op de afdeling pensioenrisico bij Centraal Beheer. Toen het bedrijf verhuisde naar Apeldoorn ging ik mee. Ik zou ook niet meer terug willen naar Amsterdam. Later werd ik bij Centraal Beheer vrijgemaakt om me aan de kunst te wijden en ging ik tentoonstellingen organiseren', aldus Renes.

Nestor van moderne kunst in Apeldoorn



Teun Renes wordt gezien als de nestor van moderne kunst in Apeldoorn. Bekend zijn de Start-tentoonstellingen die hij maakte in zijn periode bij Centraal Beheer. Dat was in de tijd dat bedrijven kunst op de werkvloer brachten zodat de kwaliteit van werken verbeterd kon worden. Daarnaast is hij initiator van de Wilhelminaring, een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst. Het CODA stelde een gevarieerde tentoonstelling samen, die niet alleen een beeld geeft van de ontwikkeling van Teun Renes als kunstenaar maar ook werken van bevriende kunstenaars toont, die voor hem een bron van inspiratie zijn geweest. Ook wordt een aantal etnografische objecten uit zijn particuliere verzameling getoond.

De tentoonstelling wordt geopend door oud-collega bij Centraal Beheer Cor Spruyt en is te zien tot en met 20 april.