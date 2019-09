'In Ede heb je het meeste kans op een inbraak'

Van alle grote plaatsen in Gelderland wordt in Ede relatiefhet vaakst ingebroken.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het aantal inbraken is het afgelopen jaar wel afgenomen, maar toch wordt er nog vaak ingebroken.

Uit de Gelderse misdaadcijfers bleek al dat het aantal misdrijven met 6 procent is afgenomen. Toch werd er in heel Nederland gemiddeld nog 250 keer per dag ingebroken.

Landelijk voert Amersfoort de lijst aan als het gaat om inbraaktoppers. RTL Nieuws maakte een ranglijst met het aantal inbraken in verhouding met het aantal inwoners van een plaats. Ede staat landelijk op de derde plaats met 10,2 inbraken per duizend inwoners.

Buurtwacht

In de gemeente Ede zorgen de inbraken regelmatig voor onrust of actie door de buurt. Zo is er in de wijk Maandereng een buurtwacht actief die de wijk extra in de gaten houdt. Ede liep ook aan kop met het oprichten van WhatsApp-groepen waarmee buurtbewoners elkaar en de politie waarschuwen voor verdachte personen.