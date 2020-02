Waxinelichthoudergooier wil in raad Nijmegen

Lensink werd landelijk bekend toen hij in 2010 tijdens Prinsjesdag een waxinelichthouder naar de gouden koets gooide. Hij is in Nijmegen kandidaat voor de Piratenpartij.



Of Lensink in de gemeenteraad komt is zeer twijfelachtig. Als hij al genoeg stemmen krijgt moet hij nog bewijzen dat hij in Nijmegen woonachtig is. Maar zijn woonplaats is het Achterhoekse Meddo.

Piratenpartij in verlegenheid gebracht door Lensink



De landelijke leiding van de Piratenpartij roept Lensink zaterdag op om zijn kandidatuur in te trekken. Hij zou zich op eigen houtje namens de Piratenpartij in Nijmegen hebben aangemeld voor de verkiezingen. De partij dreigt naar de Raad van State te stappen mocht Lensink zich niet vrijwillig terugtrekken.



Foto: Omroep West