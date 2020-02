Feyenoord-Vitesse waarschijnlijk naar maandagavond

De clubs sturen daar op aan. Uiterlijk vrijdag wordt daar in overleg met de gemeente Rotterdam een besluit over genomen. Maandagavond heeft de voorkeur, omdat dan de hersteltijd naar de laatste speelronde op zondag 17 mei het langste is.



Het duel van komende zondag werd verboden door burgemeester Aboutaleb omdat hij door een politie-actie te weinig agenten heeft. Vitesse en Feyenoord wilden naar de rechter stappen om ervoor te zorgen dat het duel toch door zou gaan, maar volgens hen is de kans op succes klein en daarom zien ze er vanaf.

De Wit: helaas geen vervolgstappen



Algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse is niet te spreken over de politie-actie. 'Wij zijn donderdagmiddag onaangenaam verrast door het bericht vanuit het gemeentebestuur van Rotterdam waaruit bleek dat de wedstrijd werd verboden. De integriteit van de competitie staat hiermee op het spel. Niet voor niets worden al jarenlang de laatste twee speelrondes van de competitie op hetzelfde moment gespeeld', zegt hij op de Vitesse-website.



'Los van het sportieve aspect is de teleurstelling minstens zo groot bij de staf, spelers en supporters. Met z'n allen hebben we ons voorbereid op het duel in Rotterdam. Ruim 500 supporters zouden de spelers komen steunen in De Kuip. Dat wij met z'n allen de dupe zijn van een dergelijke actie voelt onrechtvaardig. Samen met Feyenoord en Eredivisie CV hebben we de handen ineengeslagen om de vervolgstappen te onderzoeken, maar helaas zijn er geen juridische gronden waarop het besluit teruggedraaid zou kunnen worden', aldus De Wit.