Geen operatie voor Van Hummel noodzakelijk

De wielrenner uit Huissen wordt in het ziekenhuis in Weert behandeld aan ischias.

Ook leert Van Hummel zijn bekken anders te gebruiken. De renner van Vacansoleil-DCM heeft ook een hernia, zo werd in het ziekenhuis in Weert bekend, maar daar heeft Van Hummel nauwelijks last van. De sprinter viel in de vijftiende etappe uit in de Tour de France.

De renner heeft al jaren last van rugklachten na een zware val in de Ronde van Nedersaksen in 2006. Van zijn artsen mag de Huissenaar blijven fietsen. Dinsdagavond start Van Hummel in het criterium in Stiphout.