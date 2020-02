RIVM: grote kans op verbranden

Er is een groter risico op huidkanker.

Het RIVM spreekt van zonkracht 7. Boven de 7 komt hooguit vier keer per jaar voor. Boven de 8 is de laatste vijftien jaar twee keer gemeten. Bij zonkracht 7 kan de huid al na een kwartier verbranden.

Volgens Meteo Consult in Wageningen is het woensdag in Gelderland overwegend zonnig en warm. Het wordt 28 of 29 graden.

Rossig haar of blond? Oppassen!



Dermatoloog Jurgen Smit van het ziekenhuis in Arnhem zegt dat vooral mensen met rossig haar en sproetjes goed moeten oppassen. Dat geldt ook voor mensen met blond haar. "Ze moeten hun huid beschermen met een goede zonnebrandcrème. En helemaal uit de zon blijven is het verstandigst."

Kinderen moeten volgens Smit helemaal voorzichtig zijn. Die hebben nog weinig pigment. Verbranding in de kindertijd kan tientallen jaren later tot huidkanker leiden. "We adviseren factor 35 of hoger."