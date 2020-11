Koolhof dolblij met bijzondere zege: 'Dit is fantastisch, na zo'n gek jaar'

Koolhof en Mektic versloegen zondag in Londen het geroutineerde koppel Jürgen Melzer en Édouard Roger-Vasselin met de setstanden 6-2, 3-6 en 10-5 in de zogenaamde super tie-break. Van de twintig dubbelfinales die Koolhof hiervoor speelde, won hij er niet meer dan vijf. Dat juist déze finale eindigde met winst, gaf hem een enorm goed gevoel. "Dit is wel de kroon op mijn carrière, ja. Om deze te winnen, het grootste toernooi van het jaar, is na zo'n gek jaar als 2020 fantastisch", zegt hij trots.

Aan de ATP Finals, het officieuze WK voor tennissers, namen afgelopen week acht koppels deel. Alleen de allerbesten kregen een plaatsje in Londen. Koolhof en Mektic baanden zich in de groepsfase eerst een weg langs Rajeev Ram en Joe Salisbury, om vervolgens ook het Duitse duo Kevin Krawietz en Andreas Mies te verslaan. Van Lukasz Kubot en Marcelo Melo werd weliswaar verloren, maar dat gaf niet: een plek in de halve finale was toen al zeker.

Vreugde bij Nikola Mektic en Wesley Koolhof na het winnende punt. Foto: ANP

Als vierde Nederlander

In die halve finale wonnen Koolhof en Mektic van Marcel Granollers en Horacio Zeballos, om zondag vervolgens de kers op de taart te zetten tegen de twee routiniers in het circuit. Daarmee is de officieuze wereldtitel nu een feit voor Koolhof. Jacco Eltingh en Paul Haarhuis (1993 en 1998) en Jean-Julien Rojer (2015) slaagden er eerder in om als Nederlandse tennissers beslag te leggen op de prestigieuze beker.

Om hier de eerste keer meteen de titel te pakken, is fantastisch Wesley Koolhof

"Dit is eigenlijk het grootste evenement van het jaar", beaamt Koolhof. "Er zijn maar acht teams aanwezig, die het hele jaar door goed gepresteerd hebben. Dus het is een beetje de finale van de finales. Dat is het beste wat je kunt presteren in een jaar. Het is de eerste keer dat ik hier speel, en om dan meteen de titel te pakken is fantastisch", jubelt de Duivenaar. "Dat maakt wel wat emoties los. Het is mooi dat je dat kunt vieren met iedereen."

Overtuigende eerste set

Koolhof had gaandeweg de wedstrijd al een goed gevoel. "Het gaat allemaal zo snel in het dubbelspel. En de derde set wordt beslist met een super tie-break. Dus echt zeker weten doe je het nooit, maar we begonnen heel goed: de eerste set was overtuigend voor ons. Maar onze tegenstanders lieten afgelopen week al zien over veel veerkracht te beschikken. Ze kregen de nodige matchpoints tegen, maar overleefden die. We wisten dus dat ze terug zouden kunnen komen, en dat deden ze ook. Maar aan het einde van de super tie-break was het gevoel goed!"

Maandag stapt de tennisser op het vliegtuig naar Amsterdam, om vanaf daar de trein te nemen naar huis, naar Duiven.

Zie ook: Koolhof schrijft geschiedenis met eindzege in ATP Finals