Het kwartetspel over Westervoort is af en zelfs de burgemeester doet even mee

Het Westervoort 2020 Historisch Kwartet kan de goedkeuring wegdragen van Oene Rondon, inwoner van Westervoort. "Ik vind het een heel goed idee van de jongeren, om toch bezig te kunnen zijn", zegt hij. Zijn echtgenote Ali sluit zich daar volmondig bij aan. "Superleuk dat ze hiermee bezig zijn geweest, ik vind het een heel vrolijk kwartet", zegt ze tevreden.

Woonzorgcategorie

Zelf komt het echtpaar Rondon ook voor in het kwartetspel: in de categorie 'Woonlocaties voor ouderen' staan meneer en mevrouw Rondon op de foto bij de kaart van woonzorgcentrum De Meridiaan. De andere drie kaarten in die categorie behoren toe aan Emmerik, Sonnedach en De Westerstaete.

Wouter Groeneweg was één van de circa dertig jonge initiatiefnemers van het bijzondere kwartet. De groep ging niet over één nacht ijs en schakelde zelfs de Historische Kring Westervoort in om een handje te helpen en het kwartetspel zo authentiek mogelijk te maken. "We zijn er wel een tijdje mee bezig geweest", zegt hij. "We hebben er een flink deel van de zomervakantie aan besteed. Het was een leuk project om heel Westervoort in één spel te krijgen. En als je het spel speelt, kun je alle belangrijke plekken en dingen van Westervoort zien."

De burgemeester doet mee

Van het collectors' item kwartet zijn in totaal vijfduizend exemplaren vervaardigd. Burgemeester Arend van Hout kwam zelfs om een rondje mee te spelen met de ouderen en initiatiefnemers en het spel een officieel tintje te geven. "Hartstikke leuk. Ik was echt verrast door de kwaliteit van het spel", zegt de burgervader. "Het zijn kleine foto's, maar ze zijn allemaal heel scherp en herkenbaar. Zowel de plaatsen als de mensen. En het is natuurlijk heel leuk dat de jongeren in coronatijd met dit project aan de slag konden gaan. Want heel veel activiteiten kwamen tot stilstand."

Fotografie, vormgeving en multimedia kwamen allemaal samen in dit project, zegt de burgemeester. "Ze zijn door het hele dorp getrokken en hebben alles en iedereen ontmoet. Daarbij hebben ze het dorp en de inwoners nog beter leren kennen. Dat heeft meer samenhang in het dorp gebracht", constateert de burgemeester.