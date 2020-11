Tóch een avondje uit, kok kookt privédiners bij mensen thuis

Van het tafeldekken tot de afwas, en alle gangen die ertussen inzitten. Weerdenburg zorgt dat het zijn gasten aan niets ontbreekt. Met drie grote bakken, gevuld met eten, glaswerk en servies, belt hij aan bij zijn gasten. Het vijfgangenmenu is vooraf tot in de puntjes voorbereid. Hij kijkt tevreden naar de keuken: "Het is steeds maar afwachten wat je aantreft".

Voorgerecht

Steeds meer restaurants houden hun koks aan het werk met private dining, weet Weerdenburg. Maar de Wageningse kok begon er al mee na de eerste coronagolf. "Ik organiseerde al eerder kleine diners bij mensen thuis. Deed ook grotere catering en foodtruckfestivals. Maar sinds 1 juni is de markt compleet anders. En dus ben ik me hierop gaan focussen. Zo kan ik m'n bedrijfje voortzetten."

Bijna volgeboekt

Het bleek een schot in de roos. Naast zijn baan als kookdocent organiseert Weerdenburg wekelijks meerdere diners aan huis. "Ik moet meer nee dan ja verkopen. Ik overleg met de gasten wat hun wensen zijn. Zodat ik weet wat ik voor ze kan koken."

Met een dag voorbereiding voor een klein gezelschap, vaak maar twee gasten, kun je je afvragen of dat wel rendabel is. "Dat is het wel", zegt Weerdenburg. "Doordat ik meerdere partijen heb kan ik daar gericht op inkopen en menu's combineren."

'Leuk alternatief'

De jarige Marco Olthoff uit Velp werd door zijn vrouw positief verrast met Weerdenburgs vijfgangendiner aan huis. Hij krijgt een hoofdgerecht van eendenborstfilet met saus van appelstroop, crème van zoete aardappel, dumpling en paddenstoel geserveerd. "We houden erg van lekker eten en leuke dingen doen. In deze tijd is dat wat lastiger. Dan is dit een heel leuk alternatief."

Diner