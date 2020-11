Koolhof schrijft geschiedenis met eindzege in ATP Finals

De eerste set in Londen werd met 6-2 een prooi voor Koolhof en Mektic. Melzer en Roger-Vasselin grepen daarna de tweede set met 3-6. In de allesbeslissende tie-break die volgden speelden Koolhof en Mektic zich het eerst naar 10 punten (10-5). De ontlading was daarna groot bij de winnaars, die elkaar dolgelukkig in de armen vielen.

De zege in de ATP Finals is de grootste overwinning voor Koolhof in zijn carrière. Eerder pakte hij in het dubbelspel titels in Bulgarije, Oostenrijk, Sydney, Brisbane en Qatar. In totaal speelde hij liefst twintig finales. Afgelopen zomer stond hij nog, samen met Mektic, in de finale van de US Open. Die ging verloren.

Vierde Nederlander

Koolhof is pas de vierde Nederlander die erin slaagt het dubbelspel in de ATP Finals te winnen. Jean-Julien Rojer (2015) en het duo Jacco Eltingh/Paul Haarhuis (1993 en 1998) gingen hem voor.

