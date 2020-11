Cees J. eerder veroordeeld voor drugspand

Cees J., die zichzelf van het leven zou hebben beroofd nadat hij vrijdag mogelijk betrokken was bij twee moorden, is eerder veroordeeld voor een hennepkwekerij in een pand dat hij verhuurde. Dat bevestigt zijn advocaat David Nieuwenhuis aan Omroep Gelderland. Het hoger beroep dat J. daartegen aanspande, zou afgelopen maandag dienen.

Die zaak is alleen niet behandeld omdat J. zich niet lekker voelde en in afwachting was van de uitslag van een coronatest, vertelt Nieuwenhuis.

'Van geen kwaad bewust'

Het ging volgens de advocaat om een 'flinke plantage'. J. was in deze zaak niet veroordeeld voor directe betrokkenheid, maar had volgens het oordeel van de rechter beter op moeten letten en er wel vanaf moeten weten, legt de advocaat uit.

J. zou voor 39.000 euro aan huurpenningen terug moeten betalen en 27 dagen gevangenisstraf uitzitten, bevestigt Nieuwenhuis. Zelf vond J. dat hij door zijn huurders om de tuin was geleid, stelt de raadsman. "In dat deel van het pand kon hij niet komen, dus daar had hij ook geen zicht op. Hij was zich van geen kwaad bewust."

Derde drugszaak

Zondagmiddag werd het pand waar J. zwaargewond is aangetroffen gesloten vanwege de vondst van hennep. Nadat Omroep Gelderland onthulde dat J. in 2018 al eens werd vrijgesproken voor betrokkenheid bij drugstransporten naar het buitenland, is dit de derde drugsgerelateerde zaak waarmee de incassobaas in verband wordt gebracht.

