VIDEO | Veilig carbidschieten: zó doe je dat

"Het is niet moeilijk, maar ook niet makkelijk", klinkt het in filosofisch Achterhoeks uit de mond van de ervaren carbidschieter Pim Meulenbeek.

Geen wenkbrauwen meer

Nu vuurwerk niet meer mag, wordt carbidschieten voor veel meer mensen plotseling een aanlokkelijk alternatief. "Het carbid zelf gaat sowieso meer afgestoken worden, ja. Dat weet ik wel zeker", voorspelt Sander Harenberg, vriend en mede-carbidknaller van Pim.

Maar het kan ook mis gaan. Zo zag Sander al eens hoe Pim eigenlijk nog geluk had toen een bal vast bleef zitten op de melkbus. "Toen stond hij ervoor en toen kwam de vuurwalm in zijn gezicht wapperen".

"Vol in mijn gezicht", vult Pim aan. Sander kan zich het gezicht van zijn vriend nog eenvoudig voor de geest halen: "Geen wenkbrauwen meer."

Toch proberen? Let op

Net als met vuurwerk is het dus oppassen geblazen met carbid. Voor wie zich er aan wil wagen geven ze in Hummelo in de Achterhoek even een korte les. Men neme:

1. Carbid, natuurlijk

2. Een melkbus

3. Een bal

4. Water

5. Gehoorbescherming

6. Handschoenen

Vervolgens is het de bedoeling water bij het carbid te voegen. "Want carbid met water maakt natuurlijk het gas", verduidelijkt Sander. En dan: carbid in de melkbus, bal erop, stevig aandrukken, en dan even wachten… "Komt-ie!", kondigt Sander aan, voordat zijn duim de knop van de elektrische ontsteking raakt. En het knalt. Stevig. De bal eindigt een flink eind verderop in het weiland.

Ga niet experimenteren

En dan zijn er natuurlijk ook dingen die je vooral niet moet doen. "Met de deksel van de melkbus schieten, bijvoorbeeld", waarschuwt Pim. En uit eigen ervaring: "Niet met je hoofd voor de melkbus gaan staan." En net als met vuurwerk… sla ook vooral niet aan het experimenteren. "Ja, je kunt het altijd proberen", verzucht Pim. "Maar ik zou het niet doen."

