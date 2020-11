Weer fitte Janga wil met NEC aanhaken bij de top

De spits is weer helemaal fit. "Ik had twee dagen echt klachten. Daarna voelde ik me beter, maar ik merkte wel dat mijn conditie achteruit was gegaan. Ik heb ook twee weken niet met de groep getraind, dus het was even wennen. Nu ben ik gelukkig weer fit en klaar voor negentig minuten."

"Je weet niet waar Jong AZ mee gaat komen, daar hebben we het ook over gehad. We moeten gewoon op onszelf focussen. We hebben al lang niet meer verloren en willen die reeks voortzetten, liefst met een overwinning."

Janga beseft dat NEC mee had kunnen doen om directe promotie. "Ja, we balen enorm van die laatste twee wedstrijden, waarin we vier punten hebben verloren. Anders hadden we vierde gestaan. Maar ja, dat weet je nooit. Als we de laatste wedstrijden van dit jaar winnen, kunnen we aanhaken aan de top."