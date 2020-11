Arnhemse moorden zouden gaan om financieel conflict: 'Hij is erin geluisd'

Incassobaas Cees J., die verantwoordelijk zou zijn voor de moorden in Arnhem en Amersfoort en daarna mogelijk zichzelf van het leven beroofde, was een graag geziene gast in het Arnhemse uitgaansleven.

"Een grote stevige man: lief, aardig en humoristisch", weet een vriendin, die wekelijks een borrel met hem dronk in het Oranje Koffiehuis aan de Arke Noachstraat. Toch heeft niet iedereen een hoge pet van hem op. Ook leed hij volgens zeggen aan depressies en zou een financieel conflict de aanleiding zijn voor de vermeende daad.

"We zagen elkaar daar altijd op zaterdagmiddag. Dan zaten we een paar uurtjes te kletsen en te lachen", vervolgt de vriendin. Daar kwam hij dan met Cor, een 'heel apart persoon'. "Zijn enige vriend, zover ik weet." Want hoewel Cees in de kroeg heel benaderbaar was, liet hij weinig mensen écht toe. "Over zijn privéleven, weet ik weinig", vertelt ze.

'Oplichting en bedreiging'

De mannen die vrijdag dood in twee auto's zijn aangetroffen in Arnhem en Amersfoort, waren volgens haar hoofdrolspelers in langslepende 'oplichtings- en bedreigingspraktijken'. "Die twee hebben al heel wat mensen opgelicht en onder druk gezet. Ze waren erg gewelddadig en mishandelden mensen. Dus betaalde je maar: alleen vervolgens kwam je niet meer van ze af."

Volgens haar zien veel mensen Cees daarom nu als 'de verlosser', vanwege zijn vermeende daad. Zelf zou hij er voor 280.000 euro 'zijn ingeluisd' door het duo. Dat zou onder meer te maken hebben met de kunsthandel waar het in Arnhem gevonden slachtoffer uit het Gelderse Laren in zit.

Waarom Cees daarna ook zichzelf van het leven beroofd zou hebben, begrijpt de vriendin niet. "Maar volgens bekenden kwam het door de depressie waar hij vanwege de hele situatie in beland was. Hij had zijn leven niet meer in de hand, daar kon hij niet tegen."

'Onvoorstelbaar, zo'n gemis'

"Heel heftig, we zijn allemaal uit het veld geslagen. Onvoorstelbaar. Zo'n gemis dat je hem nooit meer tegen zal komen", besluit ze. Ook James zag hem geregeld in het uitgaansleven. "Ik leerde Cees kennen via zijn ex-vriendin, waarmee hij dat incassobureau is opgestart. Ik zag ze vaak in Bar Florian. Later toen ze uit elkaar waren, zag ik hem bij Ad en Kiki in Café Classen. Of bij mij om de hoek in het Oranje Koffiehuis. Het was altijd heel vriendelijk gedag zeggen en vragen hoe het met me ging."

Eigenaar Peter Hermsen van de Unibar zag Cees ook regelmatig met Cor aan komen waaien. "Het was een rustige man, dus ik snap dit hele verhaal niet. Af en toe flauwekulde ik een beetje met hem over de app of via Facebook. Cees dronk altijd wodka met ijs en Cor een biertje of chocomel. Eerder bestelde Cees nog wel eens Jack Daniels. Maar daar was hij mee gestopt: daar kon hij niet meer tegen."

'Wolken rond hem'

Een ingewijde in de Arnhemse ondernemerswereld, die verder anoniem wil blijven, meent dat J. iemand was met wie je beter geen zaken kon doen. "Er hingen wolken rond hem. Dat weet ik uit directe ervaringen en geluiden uit mijn omgeving. Hij was iemand die onorthodox omging met dingen in het leven. Ik heb nooit zaken met hem gedaan. Ik wil ook niet geassocieerd worden met dit soort personen. Hij wist bij wie hij wel moest zijn en bij wie niet. Bij mij niet. Hij heeft dat ook aangevoeld."

Verdachte in drugszaak

Ook was J. in 2018 verdachte in een drugszaak, bevestigt advocaat David Nieuwenhuis die hem destijds verdedigde. Dat ging om de uitvoer van drugs waarbij J. tussenpersoon zou zijn geweest. De Amsterdamse rechtbank sprak hem vrij van betrokkenheid bij 'meerdere drugstransporten in vrachtwagens naar het buitenland'.

In een uitzending van Business Class van Harry Mens in 2019 zegt J. zakelijke banden te hebben met Nieuwenhuis. Maar dat klopt niet, volgens de advocaat. "Hij wilde wat werk mijn kant op doen komen. Dat bedoelde hij niet verkeerd, maar ik was er niet blij mee." Hij kende J. wel, maar spreekt niet van een vriendschap. "We spraken elkaar regelmatig, ook afgelopen week nog. Ik heb niet gemerkt dat het slechter met hem ging of dat er eventueel iets aan de hand zou zijn."

'Meest bizarre ooit'

Misdaadjournalist Mick van Wely zegt dat J. vrijdag afsprak met vier personen. "Twee van de vier zijn op die dag vermoord, eentje had afgebeld vanwege corona en over de vierde is nog niets bekend." Eerder berichtte hij in De Telegraaf dat J. aan 'iemand in zijn omgeving' drie moorden had aangekondigd. Wely concludeerde daaruit dat er dus nog ergens een derde slachtoffer moet zijn. Hij noemt de tip die hij kreeg over de zaak 'een van de meest bizarre die ik ooit heb gehad'."

