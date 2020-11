NEC lijkt te groot voor servet en te klein voor tafellaken

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De Nijmeegse club lijkt te groot voor servet, maar te klein voor tafellaken. Oftewel, NEC komt net tekort om aan te haken bij de ploegen die strijden om directe promotie, maar houdt de middenmoot van de eerste divisie wel op achterstand. De zesde plaats is voorlopig het gevolg.

Eenvoudig programma

Bij winst maandagavond uit op Jong AZ sluipt de ploeg wel dichterbij de top, maar het gat met de ploegen die op de promotieplekken staan is dan nog altijd vier punten. En die punten liet NEC nou juist de laatste twee wedstrijden liggen tegen Helmond Sport (2-2) en Roda JC (1-1). "Ja, dat is een teleurstelling", erkent trainer Rogier Meijer. "We balen daarvan. We moeten ook wel kijken naar het spel, dat was gewoon niet goed genoeg afgelopen vrijdag." Foto: Omroep Gelderland

NEC heeft voor de winterstop een relatief eenvoudig programma. Want de tegenstanders zijn de laatste vijf ploegen in de stand. Als NEC die wedstrijden allemaal zou winnen, is aansluiting met de top waarschijnlijk wel weer een feit.

Geen Okita

Tegen Jong AZ is Jonathan Okita niet van de partij. De aanvaller viel tegen Roda JC na een half uur geblesseerd uit. Rangelo Janga, die al voor hem inviel, start waarschijnlijk in de basis. De Belg Mathias De Wolf is vanwege een rugblessure nog altijd niet beschikbaar. Ook Joep van der Sluijs is er maandag tegen de Alkmaarders niet bij, ook hij viel uit met een blessure tegen Roda.

Sellouf een optie

"Hij is er niet bij, net als Jona die er al snel uit ging", verklaart Meijer. "Maar Janga is dan weer ingevallen en heeft al een uur gespeeld. Hij had nog wat ritme nodig, dat gaf hij zelf ook aan. Maar hij kan weer spelen en dat gaat hij ook doen. Voor de plek van Joep is Ayman Sellouf zeker een optie, hij heeft het in de oefenwedstrijd tegen VVV ook laten zien. Ik vind niet dat er direct een reden is om het systeem te veranderen. We hebben zeven wedstrijden op rij niet verloren, dat zegt ook wel iets over de organisatie in het elftal."

Vermoedelijke opstelling

Alblas; van Rooij, van Eijden, van Ottele, El Karouani; Tavsan, Vet, Bruijn, Sellouf; Janga, Ondaan.