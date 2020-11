Letsch ziet Vitesse balen: 'Sfeer in kleedkamer alsof er iemand dood was'

Letsch vraagt zich hardop af of Vitesse vandaag twee punten verloren heeft, of dat ze er één gewonnen hebben. "Als Armando Broja en Matus Bero hun grote kansen scoren, dan hebben we inderdaad geen punten verloren. Maar aan de andere kant hebben we vandaag veel problemen gehad met Groningen, ze daagden ons goed uit. Ik denk dat we tevreden moeten zijn met het punt."

Dat was de coach dan ook, maar zijn team dacht daar anders over. In de kleedkamer was de sfeer bedroefd, stelde de Duitser. "Het voelde alsof er iemand dood was. Ik houd wel van die mentaliteit. Bero liep aan het eind nog te schreeuwen dat we door moesten gaan voor de drie punten. Dat iedereen dan zo kapot is van een gelijkspel is het resultaat van de laatste weken, dit is de nieuwe status van Vitesse."

'Dit is voetbal'

Vitesse had de wedstrijd kunnen winnen als Armando Broja een grote kans in de tweede helft verzilverde. Op een pass van Tannane stond de aanvaller vrij voor de keeper, omspeelde vervolgens de doelman en schoot voor een leeg doel naast. De aanvaller sloeg de handen voor zijn gezicht.

"Ik hoop niet dat hij hierdoor slecht slaapt vannacht. Dit is voetbal en dit kan ook gebeuren", stelt de trainer.

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: NesImages

'Goed voor mijn palmares'

De Belg Lois Openda was degene die ervoor zorgde dat Vitesse niet verloor in Groningen. Hij werkte een vrije trap van Oussama Tannane binnen, vlak voor rust. "Het was een ingestudeerde vrije trap en ik reageerde snel. Het was een goed doelpunt."

Het was alweer de vierde treffer in vier wedstrijden voor hem. "Dit is goed voor mijn palmares", lacht hij. "Maar ik ben nog meer blij dat het ook invloed heeft op het resultaat. Het is maar een puntje, maar dat is beter dan niks."

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: NesImages

En daar slaat de Belg de spijker op de kop, Vitesse had ook niet meer verdiend. "Groningen stond verdedigend goed en het was moeilijk om er aanvallend doorheen te komen. Het doelpunt vlak voor rust gaf ons in ieder geval ook rust in het hoofd, dat zag je de tweede helft wel. Maar we hebben slechts een puntje."