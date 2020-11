Politie bevestigt dood van man in Arnhem en link met schietpartij

De politie bevestigt dat de schietpartij van vrijdag aan de Cronjéstraat in Arnhem een link heeft met de politie-inval in een woning aan de Jansbinnensingel in dezelfde stad, in de daaropvolgende nacht. De man die in die woning zwaargewond werd aangetroffen is, zoals De Telegraaf eerder al stelde, overleden.

De man die omkwam bij de schietpartij is een 55-jarige man uit Laren. Of het om de kunsthandelaar van de Ooldselaan in Laren gaat, zoals bronnen eerder berichtten aan Omroep Gelderland, bevestigt de politie niet.

De politie laat wel weten dat na de vondst van de doodgeschoten Larenaar informatie is gevonden. Die leidde naar een woning aan de Jansbinnensingel in Arnhem. Daar werd in het holst van de nacht een inval gedaan en trof de speciale eenheid een zwaargewonde man aan. Die is later in het ziekenhuis overleden. Mogelijk gaat het om de directeur van het Arnhemse incassobureau Plan B. De politie maakt de identiteit van de man echter niet bekend.

Link met Amersfoort onduidelijk

Hoe de doodgeschoten man uit Laren en de overleden man van de Jansbinnensingel zich verhouden tot het misdrijf in Amersfoort, waar vrijdag een 74-jarige man uit Soest dood in een auto werd gevonden, is nog niet duidelijk. De politie zegt dat rechercheurs daar nog onderzoek naar doen.