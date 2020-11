Openda bezorgt Vitesse punt in traditioneel lastige ontmoeting

Vitesse slaagde er in het seizoen 2015/16 voor het laatst in om te winnen in het hoge noorden. Daarna speelden de Arnhemmers eenmaal gelijk, de laatste drie edities gingen stuk voor stuk verloren. Zaterdag hielden FC Groningen en Vitesse elkaar voor rust in bedwang en was de eerste kans voor de geel-zwarten, na ruim tien minuten.

Bero raakt de lat

Matús Bero, net terug in de basis na een knieblessure, profiteerde bijna van een fout achterin bij FC Groningen. Armando Broja onderschepte na slordig inleveren van Wessel Dammers en lanceerde Bero, die uithaalde en de lat trof. Daarna was het woord aan de thuisclub: Jørgen Strand Larsen raakte de paal. Het bleek uitstel van executie, want de volgende Groningse kans vloog binnen.

Patrick Joosten brak de wedstrijd op prachtige wijze open. De aanvaller kreeg de bal in de as van het veld, zette Eli Dasa weg en haalde vervolgens van forse afstand uit. Van dik twintig meter vloog de bal langs doelman Remko Pasveer binnen (1-0).

Vitesse, dat zonder de geschorste Riechedly Bazoer aantrad, was het even kwijt en zocht naar een manier om grip te krijgen op de wedstrijd. Met wat geluk vond de ploeg van Thomas Letsch de gelijkmaker, vlak voor rust. Een vrije trap van Oussama Tannane strandde in de doelmond, waarna Loïs Openda snel toesloeg en de 1-1 binnen punterde. Vitesse ging zo met een oppepper de kleedkamer in.

Loïs Openda zorgde vlak voor rust voor de gelijkmaker. Foto: ANP

Trainer Letsch stuurde aan het begin van de tweede helft Thomas Buitink het veld in ten koste van Tomás Hajek, om aanvallend meer armslag te krijgen. Dé kans om op 1-2 te komen was echter voor Broja, de huurling van Chelsea. Hij kreeg een kwartier onderweg na rust de bal aangereikt van Bero en omspeelde doelman Sergio Padt, maar schoot in kansrijke positie toch nog naast en over.

Tijdelijk aan kop

Die gemiste mogelijkheid bleek achteraf een dure. Want hoewel Vitesse de controle meer en meer in handen kreeg, bleven serieuze kansen uit in de laatste fase. De Arnhemmers overnachten op de eerste plaats, maar Ajax kan zondag de koppositie weer innemen als het thuis wint van Heracles Almelo. Vitesse komt volgende week zondag weer in actie en treft dan Fortuna Sittard.

