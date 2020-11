Jongerenlintje voor Wijchense Stijn van Hemert

Stijn was op die dag in de buurt van het Wijchens Meer, vlak bij de Blauwe Hof. Daar was een moeder met twee kinderen aan het fietsen. Een van die twee kinderen remde te laat en reed zo het water in. Stijn zag het jongetje spartelen, bedacht zich geen seconde en ging het water in. De jongen klampte zich aan Stijn vast en werd zo naar de kant gebracht. De jongen kon waarschijnlijk niet zwemmen.

Hoogzwanger

De moeder van de jongen was hoogzwanger en ook al het water in gegaan, maar kon niet veel doen. Ze was behoorlijk overstuur. Stijn hielp haar het water uit en pakte ook nog de fiets van de jongen. Kletsnat kwam hij thuis aan. Hij deelde zijn avontuur op Facebook, waar veel complimenten binnenstroomden.

Grote held

Zijn kordate optreden is voor de burgemeester aanleiding een lintje toe te kennen. Ze noemt Stijn een grote held omdat hij als 16-jarige jongen zonder eigen belang deed wat op dat moment nodig was. "Een voorbeeld voor velen".

Maandag was het de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Vandaar dat Wijchen op deze dag het lintje uitreikte.