Kennismaken met je nieuwe baas kan ook via de drive-in

Het is coronaproof: vanuit je auto kennismaken met - misschien wel - je nieuwe werkgever. Op een tablet zie je een introductievideo. Daarna rijd je door voor koffie met gebak en navigeer je in je auto richting verschillende kraampjes. Daar beantwoordt personeel van Atlant al je vragen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dit is het programma voor tientallen geïnteresseerden die door de drive-in rijden. Onder hen is Tim, eerstejaars student Verpleegkunde. Hij laat zich met zijn hele klas van Saxion Hogeschool informeren. "Het is een leuk idee om alles vanuit de auto te zien. Want je mag nu nergens naar binnen", zegt Tim enthousiast.

Vacatures

Het idee voor een drive-in ontstond vanuit de noodzaak om personeel te werven. Net als andere zorginstellingen heeft ook Atlant te maken met een tekort: er zijn meerdere vacatures. "We werven nu vooral niveau 3, niveau 4, MZ en HBO-V. Dus de zorggerelateerde banen", vertelt recruter Wendela de Visser. "Dit is een fijne en informele manier om mensen te spreken. We hopen dat mensen proeven hoe leuk werken bij Atlant kan zijn."

De tekst gaat verder onder de foto:



Atlant geeft mensen die door de drive-in gaan uitleg. Foto: Omroep Gelderland

Toch heeft de drive-in niet alleen het doel de vacatures te vervullen. "Zelfs als er geen tekort is op een plek, dan nog gaan graag het gesprek aan om te kijken wat er wel mogelijk is. Want we sorteren graag voor op wat de toekomst brengt. Er kan altijd iemand uitvallen. En dan wil je toch dat je rooster gevuld wordt met goed personeel."

Dementerende ouderen

De studenten reageren enthousiast na hun rit door de drive-in. "Ik vond het heel interessant", zegt Niels van Heck. "We kregen informatie over hoe ze hier omgaan met dementerende ouderen. Hoe ze ze bij elkaar zetten. En wat het zorgplan is. Dus dat is heel leuk."