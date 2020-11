Zwemmen in ijskoud water: Merlijne vindt het heerlijk én gezond

"Ik vind het super leuk om dit in de natuur te doen, en het is ook goed voor je immuunsysteem", zegt Merlijne, die Feeling Fit-instructeur is. "Je lichaam schrikt heel erg van de kou. Hierdoor wordt het bloed naar alle vitale organen gestuurd. Vervolgens loopt de temperatuur in je lichaam zó op dat bacteriën en ziektekiemen worden verbrand", legt Merlijne uit.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Koud water

Het water heeft een temperatuur van 9,8 graden en daarom mogen de sporters maar drieënhalve minuut in het water doorbrengen. Voorafgaand aan de duik vindt er nog een stevige warming-up plaats. Merlijne: "We gaan gewoon drie kwartier keihard knallen."

Door de strengere coronamaatregelen kwam het zwemmen even stil te liggen. "Ik heb het heel erg gemist. Het is ook jammer, omdat het belangrijk is om dit regelmatig te doen. Dan went je lichaam aan die temperatuur. We zijn dus heel blij dat het na twee weken weer mag", aldus de winterzwemmer.