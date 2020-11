Rudi ziet tijdens het fietsen een kaaiman liggen: 'Hoe kan dat in hemelsnaam?'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eenmaal dichtbij knippert hij nog eens goed met z'n ogen. "Wat ligt hier in hemelsnaam op de grond", denkt hij. Tot zijn verbazing constateert de Voorstenaar dat er naast de prullenbak bij de rustplaats daadwerkelijk een krokodilachtig wezen van bijna één meter lang doodstil ligt.

Leeft ie echt niet meer?

Hoewel Rudi nog wat afstand bewaart, is hij niet bang voor het dier met vlijmscherpe tanden. "Ik had meteen het idee dat hij niet meer leefde. Hij lag zo stil." Een reptielenkenner uit Deventer bevestigt Rudi aan de hand van foto's al snel dat zijn vermoedens kloppen: het dier is opgezet.

De afspraak van Rudi kan niet wachten, dus na uitgebreid foto's te hebben gemaakt fietst hij verder. Eenmaal weer thuis slaat hij aan het bellen. "Ik heb de politie gebeld, die kwam niet in actie. Later de dierambulance, die zei dat ze langs zouden gaan."

'Hij is foetsie'

Van hen hoort Rudi later dat de Dierenambulance Overgelder zijn bijzondere vondst heeft meegenomen. "Ik heb inmiddels begrepen dat de kaaiman is vernietigd in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dus hij is foetsie, helaas, arm beest."

Als Rudi dit aan zijn vrouw, lerares op een basisschool, vertelt, is ze teleurgesteld. "Ik had hem graag aan de kinderen in de klas willen laten zien!". Ook Rudi had op een andere afloop gehoopt. "Ik had het achteraf wel leuk gevonden als hij in een museum was gekomen, nu is het wel een heel triest einde voor dit beestje."

Mysterie

Hoe het beestje tussen de bladeren langs de kant van de weg terecht kwam, is nog een groot mysterie. De krokodilachtige komt alleen voor in Midden- en Zuid-Amerika. In Nederland is het wel toegestaan om het dier als huisdier te houden, mits je met een document kunt aantonen dat de kaaiman een legale herkomst heeft en dat het dier een gekweekte afkomst heeft.

Rudi hoopt dat degene die het beestje in de bosjes neerlegde zich alsnog meldt, eventueel anoniem. "Ik heb een oproep gedaan op social media en het Voorster Nieuws, maar het verlossende antwoord heb ik nog niet. Of het een kwajongens streek is geweest, of een verzamelaar die ervan af wilde? Het is gissen. Maar als diegene zijn of haar verhaal wil doen, mag hij of zij zich bij mij melden!".

Heeft u een idee waarom de kaaiman daar lag? Of wie het beest daar heeft achtergelaten? Help om het mysterie van de Klarenbeekse kaaiman op te lossen door een reactie achter te laten onder dit bericht op de site van Gelderland Helpt.