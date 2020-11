Irene van der Aart: 'Voedsel is te goedkoop, dat is frustrerend voor boeren'

Ze zegt het in De Week van Gelderland waar ze te gast is om te vertellen over haar nieuwe boek Uitgemolken. Haar verloofde, die ze 'Boer' noemt omdat hij liever anoniem blijft, had vroeger melkkoeien. "28 stuks, en wat jongvee, en dan kom je dus op 45 dieren. Daar kun je niet van leven."

Bekijk hier het gesprek. De tekst gaat daarna verder.

Gevraagd naar het protest van de boeren, zegt ze de boeren te begrijpen. "Ik ben niet per se fan van de protesten, maar ze hebben natuurlijk wel een heel duidelijk punt: ze krijgen allemaal een slechte voedselprijs, zo kunnen ze niet milieu-inclusief gaan boeren", aldus de schrijfster.

Volgens Van der Aart is voedselproductie iets van ons allemaal. "Boeren moeten niet worden gezien als boeren, maar als voedselproducenten. Kringlooplandbouw moet gebeuren, maar daar moet voor betaald worden. Het gaat altijd weer om geld."

'Gaan lopen? Is ze aan sport gaan doen?'

Irene van der Aart is geboren in Haarlem en 13 jaar geleden voor de liefde naar de Achterhoek gekomen. In het boek Uitgemolken schrijft ze over haar leven in de Achterhoek als geboren Haarlemse en de tweestrijd en verwarring die dat oplevert.

Die verwarring komt soms door het Achterhoeks dialect. "Ik zat een keer op een kringverjaardag, mannen bij de mannen, vrouwen bij de vrouwen", vertelt Van der Aart in de talkshow. "Zei een van die dames: 'Heb je het gehoord, de vrouw van de bakker is gaan lopen!' Dus ik vroeg enthousiast of ze aan sport was gaan doen... Dat was dus niet het geval."