Van Ottele had NEC de zege moeten bezorgen: 'Zuur voor ons, zuur voor Syb'

"In de jeugd schoot ik hem vaak links in de hoek. Dit is gewoon klote", zei de balende 18-jarige Nijmegenaar. "Ik denk dat we weer twee punten laten liggen, net als vorige wedstrijd. Al vier punten verspeeld, anders hadden we meegedaan bovenin."

Thomas Beekman kreeg de strafschop mee. "Ik had al in mijn hoofd: 2-1. Syb heb ik op de training eigenlijk nog nooit een penalty zien missen. Ik wilde al omdraaien naar de middenlijn, want ik dacht dat die bal er sowieso in zou gaan. Het mocht niet zo zijn. Zuur voor ons, zuur voor Syb vooral."



Thomas Beekman, de man van de gelijkmaker. Foto: Omroep Gelderland

Als invaller zorgde Beekman voor de 1-1. "Toen zij met een man minder kwamen, dacht ik wel dat ik erin zou komen. Ik had er het volste vertrouwen in dat we een resultaat zouden pakken en dat ik zou scoren. Weer op de goede plek. Terell Ondaan kopte hem door en hij kwam voor mijn hoofd en ik knikte hem binnen. Het was niet best, de eerste was nogal gezapig. Het leek alsof de echte wil ontbrak. De tweede helft deden we dat wel beter, al hielp die rode kaart daar ook wel bij. Dit zijn zure punten die we niet pakken, net als tegen Helmond Sport. We hadden ergens bovenin kunnen staan."

Van Ottele speelde ondanks zijn misser vanaf elf meter wel een sterke wedstrijd. "Een mooi compliment van de trainer dat ik mocht blijven staan en ik hoop dat ik deze plek kan behouden, maar Kevin Bukusu traint ook hard. Ik zie het als goede concurrentie, de keuze ligt bij de trainer. Ik ben een verdediger die ook graag wil voetballen, dat neem ik mee in mijn spel. We hebben vanavond weinig kansen weggegeven. Maar uiteindelijk zonde, ja."