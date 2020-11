Schaaklegende Timman (69) uit Arnhem wil nog altijd toernooien winnen, maar niet online

Jan Timman, inmiddels bijna 69 jaar oud, schaakt nog altijd. “Als gevolg van de coronapandemie zijn er geen toernooien”, vertelt hij in De Week van Gelderland. “Mijn laatste partij was in maart. Online schaken? Daar houd ik niet van, dat is niet het echte spel.”

Timman woont in de Arnhemse binnenstad, maar ontmoet ons vanwege het coronavirus niet in de studio, maar in Park Sonsbeek. “Arnhem is zo'n mooie stad. Je hebt park Sonsbeek en de Rijn, waar vind je dat zo naast elkaar?”

De vrijgekomen tijd besteedde Timman aan zijn nieuwste boek. “Ik schreef er meerdere, maar deze is het meest interessant, want het gaat over mijn eigen partijen. De keuzes waren moeilijk, want wat zijn de allerbeste? Ik heb er duizenden gespeeld. Dan kom je toch uit op partijen tegen sterke spelers. Er staan verschillende ontmoetingen met Karpov in het boek. Kasparov komt er minder in voor, daar heb ik minder vaak van gewonnen. Hij was toch wel de moeilijkste tegenstander en wordt dan ook beschouwd als de sterkste speler aller tijden.”

Officieuze wereldtitel

Terugkijkend naar zijn carrière is Timman het meest trots op zijn winst op het Immopar rapidtoernooi in Parijs, in 1991. “Dat waren korte matches, een knock-outtournooi. Ik won van Kamsky, van Anand en Karpov. En in de finale versloeg ik Kasparov. Het was een prestigieus toernooi met een goede eerste prijs, ik geloof 400.000 gulden. Ik was daar heel blij mee. Ik bewees eigenlijk dat ik de officieuze titel van rapidkampioen van de wereld had. Dus als er één hoogtepunt was, dan was het deze.”

In zijn hoogtijdagen stond Timman bekend als The Best of the West. “Wat die titel betreft, was ik de opvolger van Larsen en Fischer. Al is Fischer nog altijd de allerbeste Best of the West. Het is toch een bepaalde positie die je inneemt. Het was interessant. Ik was er op uit om Karpov en Kasparov te verslaan, maar ze waren gewoon sterker dan ik. Dat was op een bepaalde manier ongelukkig, maar daar kun je niets aan doen.”

Avontuurlijke tijden

Misschien was de wereldtitel binnen handbereik geweest als Timman net wat gedisciplineerder had geleefd. “Dat zou kunnen, maar ik vraag het me eigenlijk nooit af.” Het beeld van een gedisciplineerd leven staat ook haaks op de anekdotes die de schaakgrootmeester in zijn boek deelt: mooie herinneringen aan avontuurlijke tijden, met veel drank.

Timman speelt nu zo'n 30 à 40 partijen per jaar. “Vroeger waren dat 80 à 100 partijen, ik heb een stap terug gedaan. Ik heb nu niet veel ambities meer waar het schaken betreft, maar als ik ergens speel, wil ik graag winnen. Ik heb niet meer de ambitie om wereldkampioen te worden. Dat is allang voorbij. De ambitie om toernooien te winnen heb ik wel.”