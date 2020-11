'75 banen weg bij metaalbedrijf Nijmegen, productie verhuist naar Oost-Europa'

Het bedrijf heeft Tsjechië en Roemenië op het oog om de productie te gaan vestigen. "Het komt toch onverwacht dat ook dit bedrijf toch naar de lageloonlanden gaan", vertelt Lamers. "Steeds meer multinationals doen het, de concurrenten zitten er al, het bedrijf verliest steeds meer marktaandeel, maar veel mensen hoopten dat ze toch in Nijmegen zouden blijven. Het bedrijf hoort bij de stad."

'Klap in het gezicht'

De werknemers en OR zijn donderdagmiddag op de hoogte gesteld van het besluit. "Het is heel triest voor de mensen hier. 75 mensen gaan hun werk verliezen, hele loyale mensen die hier al heel lang werken. Het is een klap in het gezicht."

Volgens Lamers gaat het nog wel even duren voor de afdeling echt verhuist. De productie moet nog afgebouwd worden en de afdeling moet worden ontmanteld. In de tussentijd gaat FNV Metaal met werknemers, OR en directie om tafel om te praten over hoe nu verder te gaan.