'Pedojagers weten niet waar grenzen liggen', zegt oud-professor Tak

Peter Tak, emeritus hoogleraar strafrecht van de Radboud Universiteit, vindt het fenomeen pedojagen een griezelige ontwikkeling. "Als je voor politie, officier van justitie, voor rechter gaat spelen, dan ben je drie of vier stappen te ver", zegt Peter Tak in De Week van Gelderland.

De jagers spelen volgens Tak meerdere rollen tegelijkertijd, die in het rechtssysteem juist expres gescheiden zijn. "Als je politie en justitie helpt als oor en oog van de samenleving en ze informeert over wat er in die samenleving aan de hand is, is dat prima", stelt Tak. De pedojagers geven vaak aan dat de politie niet genoeg doet aan grensoverschrijdende pedoseksualiteit.

Volgens Tak komt dat omdat de politie dan nog niet op de hoogte is van een strafbare handeling. "Op het moment dat pedojagers zelf actief zijn en de politie niet informeren, blijft de politie niet op de hoogte."

Personalities

Volgens hem is het kopieergedrag van tv-personalities zoals Alberto Stegeman. De Undercover in Nederland-presentator weet volgens Tak echter heel goed wat wel en wat vooral niet mag, in tegenstelling tot de copycats: "Heel veel mensen die dit doen uit aversie tegen dit fenomeen (pedoseksualiteit, red.) weten vaak niet waar de grenzen liggen."

Enkele pedojagers hebben inmiddels zelfs sponsordeals, alsof ze beloond worden voor hun daden. "Dat is het gekke", vertelt Tak. "Dat deze jongens, juist omdat ze gesponsord worden, het idee krijgen dat hetgeen wat ze doen volledig geoorloofd is. Dat de politie, justitie en samenleving hen dankbaar moet zijn dat ze überhaupt achter deze mensen aangaan."



