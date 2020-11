Hoe goed bewegen kinderen nog? In Ede namen ze de proef op de som

Met een speciaal parcours kunnen sportdocenten precies zien hoe de motorische vaardigheden van kinderen zijn, legt vakdocent Jorik Roelofsen van Sportservice Ede uit. Hij heeft de motoriek van kinderen de afgelopen jaren sterk achteruit zien gaan, iets dat volgens hem vooral komt door de opkomst van videogames, zogenoemde esports. "Als je ziet dat het nationale sportcentrum Papendal zich al steeds meer bezighoudt met esports, dan denk ik dat we echt de verkeerde kant op gaan", zegt Roelofsen.

Gezond én belangrijk

Bewegen is namelijk harstikke gezond en bovendien ook heel belangrijk. Voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. "Goed bewegen zorgt ervoor dat kinderen in de klas beter presteren en beter in hun vel zitten, maar ook dat ze motorisch goed ontwikkeld zijn", legt Roelofsen uit.

De motoriektest die Sportservice Ede heeft uitgevoerd, is de MQ-scan. Kinderen gaan dan een laagdrempelig parcours over. Docenten kijken mee en vullen in een speciale app de resultaten in. Die app rekent vervolgens een gemiddelde uit. Zit een kind aan de lage kant, dan kijken Jorik en zijn team of het kind aanvullend geholpen kan worden. "Vaak gaan we dan in overleg met de ouders om te kijken of het kind extra kunnen ondersteunen." Volgens hem speelt ook de gemeente daar een rol in.

Bovengemiddelde score

Aan de andere kant zijn er ook kinderen die bovengemiddeld scoren. Ook zij krijgen een speciaal programma aangeboden, een soort van talentklas. "Hen willen we vooral stimuleren iets te gaan doen met hun beweegtalent. Dat is natuurlijk erg leuk om te zien."

De scores van de kinderen worden elk jaar bijgehouden. Daaraan is ook goed te zien hoe een kind zich ontwikkeld. Toch blijft de belangrijkste boodschap dat kinderen echt veel moeten bewegen. "Dat heeft namelijk alleen maar voordelen."