Supporters steunen trainer Kistemaker met boodschap

Supporters en andere betrokkenen rond De Graafschap hebben Simon Kistemaker met een videoboodschap een hart onder de riem gestoken. De legendarische oud-trainer werd enkele maanden geleden opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij in de zomer zijn vrouw Thea al verloor, maar is inmiddels weer thuis.

De video is het resultaat van een oproep van Sjoerd Weikamp. Nadat Kistemaker in september werd opgenomen in het ziekenhuis besloot hij mede-supporters op te roepen om boodschappen in te sturen. Volgens Weikamp reageerde Kistemaker geëmotioneerd bij het zien van de video. “Maar hij zei ook al snel: ‘Ik ga toch niet opgeven. Dat kan ik niet maken, dan kom ik bij Thea en die stuurt me zo weer terug’.”

Weikamp geeft aan dat de oud-trainer inmiddels weer thuis is: “Met verdriet, maar hij knokt weer als nooit te voren. Het plaatsen van dit filmpje is een ode aan al die Superboeren die meehielpen, maar eigenlijk aan ons allemaal, want De Kist staat weer en gaat echt niet opgeven.”



Onder meer de Brigata Tifosi, voorzitter van de supportersvereniging Hans Boesberg en algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp komen in de video aan het woord. De boodschap wordt afgesloten met een luid applaus en het toezingen van de voormalig trainer na een theatervoorstelling in Schouwburg Amphion.

Ongeslagen kampioen

De Graafschap werd in 1991 onder leiding van Kistemaker ongeslagen kampioen van de eerste divisie. Pas na het behalen van de titel verloor de ploeg een wedstrijd. Na zijn periode in Doetinchem was 'De Kist' onder meer nog trainer bij FC Utrecht en Telstar.



Foto: REGIO8 (archief)