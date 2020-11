Carbidschietverbod in Brummen? Burgemeester voelt er wel wat voor

Burgemeester Alex van Hedel neigt naar een verbod op carbidschieten in Brummen. "Ik ben ervan overtuigd dat dit vanwege het belang voor de openbare orde en veiligheid, alsmede vanuit het oogpunt van volksgezondheid dringend gewenst is."

De mening van de burgemeester staat haaks op het besluit van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Die liet woensdag weten dat carbidschieten, mits de corona-regels worden nageleefd, dit jaar in tegenstelling tot vuurwerk wel mag.

Verspreiding virus en onervaren schutters

Gemeenten kunnen hier echter van afwijken, door een plaatselijk verbod in een nood-APV vast te leggen. Hoewel burgemeester van Hedel het een prachtige traditie vindt, vreest hij voor de verspreiding van het virus als mensen tijdens de jaarwisseling samen gaan knallen met carbid.

"Als carbidschieten het alternatief voor vuurwerk en evenementen wordt, is er een risico op groepsvorming. Dat in combinatie met mogelijk alcoholgebruik tijdens de jaarwisseling is in verband met besmettingsgevaar niet gewenst", aldus de burgervader, die benadrukt dat het niet voor niets is dat de horeca dicht zit en evenementen verboden zijn.

Ook is hij bang dat onervaren schutters met het spul aan de slag gaan, als alternatief voor vuurwerk. "Dat is onverstandig en kan gevaarlijk zijn. Onervaren jongeren en ouderen kunnen gaan experimenteren, met alle gevolgen van dien."

Aaltense burgemeester wil het juist wél toestaan

Waar van Hedel in Brummen dus neigt naar een verbod, wil Anton Stapelkamp, burgemeester van Aalten, groepen tot maximaal dertig personen de ruimte geven om samen knallend het jaar uit te gaan. "Carbidschieten doe je niet alleen", aldus Stapelkamp.

De burgemeester zegt jongeren 'een beetje perspectief' te willen bieden, zij het onder de voorwaarden van 1,5 meter afstand. Drukke carbidfeesten zullen in Aalten verboden zijn, benadrukt Stapelkamp: "Ik doe een beroep op ieders gezond verstand."

Verbod in Brummen is er nog niet

Of carbidschieters in Brummen dit jaar echt niet aan de slag mogen, is nog de vraag. Dinsdag bespreekt de burgemeester zijn visie met het college. Mochten de wethouders ook voor een verbod zijn, dan moet vervolgens de gemeenteraad nog instemmen met het voorstel.

