Geef je op voor Giving Tuesday en doe actief iets voor een ander!

Op 1 december helpt niet alleen Gelderland. De hele wereld doet dan mee met ons. Worden we nu al bedolven onder de Black Fridays en Cyber Mondays? Dan is het Giving Tuesday. Een wereldwijde dag om iets goeds te doen en een ander te helpen. Geeft Gelderland dan het voorbeeld aan de rest van de wereld?

Giving Tuesday is een wereldwijde beweging die vrijgevigheid viert en is sinds 2019 ook in Nederland actief. In Nederland hebben zich inmiddels meer dan 150 Goede Doelen achter GivingTuesday geschaard. Op www.givingtuesday.nl kan je je aanmelden.

Hoe begon het? In 2012 zei Henry Timms in New York: “Black Friday, Cyber Monday, GivingTuesday. Onder het motto: Wanneer het shoppen stopt, begint het geven voor een ander! Kortom: GivingTuesday moet de dag worden van iets goeds doen, vrijgevigheid vieren en om goede doelen te steunen.

Het idee van Henry Timms sloeg enorm aan. In slechts zeven jaar heeft GivingTuesday zich over de hele wereld verspreid. GivingTuesday wordt nú gevierd in al meer dan 65 landen, van Liberia tot Finland en van Taiwan tot Costa Rica en dus nu ook in Nederland. GivingTuesday is daarmee de snelst groeiende geefbeweging ter wereld. Wat begon als een eenvoudig idee, veranderde snel in wat nu Giving Tuesday is: de grootse wereldwijde geefdag.

Giving Tuesday gaat over: Doneren, geefacties, het doen van vrijwilligerswerk, het inzamelen van goederen, het organiseren van een petitie. Bewustwordingsacties. Alles telt, als het maar voor een ander is!

Iedereen kan zich gratis inschrijven als deelnemer van Giving Tuesday: Goede Doelen, bedrijven, organisaties en sportverenigingen. Maar je kan ook als individu deelnemen.

Wil je alleen, met vrienden of je bedrijf meedoen met Giving Tuesday? Meld je dan hieronder aan.