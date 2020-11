Drie duurzame huizen in de prijzen

Gelderland heeft goed gescoord bij de verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland. Liefst drie prijzen zijn er uitgereikt aan huiseigenaren in Hengelo, Zutphen en Nijmegen. De verkiezing is een initiatief van de Nationale Duurzame Huizen Route.

Martijn Bos en Quirine Dekker uit Hengelo zijn maar wat trots dat ze één van de prijswinnaars zijn. "Dat stemt tevreden, want we hebben de afgelopen vijf jaar ook heel veel energie in het huis gestoken om het te krijgen zoals we het wilden hebben", vertelt Bos.

Het echtpaar begon vijf jaar geleden met de nieuwbouw van hun energieneutraal huis. De vrijstaande woning gebruikt geen gas en de zonnepanelen wekken meer stroom op dan er gebruikt wordt. Een warmwaterpomp verwarmt de vloer. Die wordt tevens gebruikt als buffer om voor ongeveer 24 uur warmte op te slaan.

Ook zorg voor erf en drinkwater

Bos en Dekker hebben de prijs niet alleen gekregen omdat ze een duurzaam huis hebben gebouwd. "We hebben een samenhangend geheel gecreëerd. We hebben ook gezorgd dat het drinkwater duurzaam is bijvoorbeeld. We vangen regenwater op in een tank van 7500 liter. Dat water wordt gefilterd en is genoeg voor 5 weken. Alle tappunten, dus ook de douche, wc en wasmachine zijn hier op aangesloten. Alleen de kraan op het kookeiland is aangesloten op het drinkwaternet. Verder vormt het huis en het erf één geheel. We hebben ook gebruik gemaakt van duurzame materialen en veel materiaal van de oude boerderij die hier stond gerecycled in ons nieuwe huis en bijgebouwen", aldus Bos.

Nijmegen en Zutphen

Ook Karla Mulder uit Nijmegen en Beppy Schut en Jaap Strating uit Zutphen kregen een prijs. Het gaat om een cheque van 750 euro en een beeldje.

De verkiezing van duurzaamste huis van Nederland is een initiatief van de Nationale Duurzame Huizen Route en heeft als doel duurzame huizen te laten zien die als inspiratie dienen voor anderen om ook hun huis te verduurzamen. De jury heeft de woningen beoordeeld in zes categorieën. Die zijn ingedeeld op bouwjaar en oppervlakte van de woning van voor 1945, tussen 1945 en 2000 en na 2000.

