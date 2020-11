Kringloopwinkel 2Switch in Zutphen organiseert ook dit jaar weer een Sinterklaas-speelgoedactie voor gezinnen voor wie het Sinterklaasfeest financieel niet haalbaar is. Struikel je thuis over speelgoed waar nooit meer mee gespeeld wordt? Lever het in bij onze winkel, dan zorgen wij dat alle kinderen met Sinterklaas een cadeautje kunnen uitpakken.

De speelgoedactie was vorig jaar een succes: 75 gezinnen die het financieel zwaar hebben, konden dankzij de kringloopwinkel, de Zutphense Uitdaging en Cornerstone gratis sinterklaascadeaus uitzoeken. Er was veel vraag naar educatieve spelletjes. Er komen ook veel buitenlandse gezinnen vanuit het ACZ. Boekjes over Nederland of boekjes om de Nederlandse taal te leren waren erg in trek. Maar poppen en een hobbelpaard toen het ook altijd goed.

Dit jaar hoopt 2Switch 100 gezinnen van speelgoed te voorzien. Iedereen kan speelgoed doneren. Eind november verzamelen we al het gebrachte speelgoed op een locatie. Daar kijken we samen of het nog in orde is. We gaan natuurlijk geen pop met één arm weggeven. Vanwege corona communiceren we zo laat mogelijk waar, wanneer en hoe laat er gratis geshopt kan worden.

Heeft u speelgoed voor de Sinterklaas-speelgoedactie in Zutphen? Reageer dan hieronder