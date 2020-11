10.000 kaartjes fleuren Diana, Willy en Nel op: 'Soms krijg ik er tien op een dag'

Twee slingers met kaarten versieren de woonkamer van Diana Adams. "Dit is maar een klein deel van de kaarten die ik heb ontvangen. Mijn man moet ze regelmatig vervangen." Diana zit op een bed in haar woonkamer, met een tafeltje vol kaarten, stiften en pennen. "Hier kleur ik zelf kaarten voor anderen in."

Zelf kaartjes ontvangen

Toen Heerde in maart zwaar getroffen werd door corona, ontstonden op de website heerdehelpt.nl verschillende initiatieven om elkaar te steunen. Eén daarvan was het sturen van een kaartje. "Geef je adres maar door als je een kaartje wilt ontvangen, of het adres van iemand anders die wel een kaartje verdient, stond er op die website", legt Diana uit. "Zo gebeurde het dat ik plotseling een paar kaartjes in de brievenbus kreeg: een vriendin had mij opgegeven."

Adams was kort daarvoor geopereerd en kreeg van de arts te horen dat ze een besmetting met corona niet zou overleven. "Dus lig ik al sinds maart hier in de woonkamer in bed. Die kaartjes waren dus erg fijn. En ik dacht: dat kan ik ook. Dus ik heb contact opgenomen met de organisatie. Het bericht was inmiddels van de website af, want vanwege de privacy mochten de adressen niet online blijven staan."

Een goed team

Zo werd De Schrijfclub geboren: 22 vrijwilligers die kaarten schrijven en 16 die ze rondbrengen in de omgeving van Heerde. "Tussen Hattem en Vaassen hebben we wel 180 adressen waar we die kaarten bezorgen", vertelt Diana trots. "Zelf kleur ik kaarten in, anderen zijn creatief met gedroogde bladeren, gedichten of haakwerkjes. Iedereen legt er zijn eigen creativiteit in. Er zijn ook mensen die kaarten maken, die wij dan weer kunnen schrijven. Zo vormen we een goed team."

Ondanks de fysieke ongemakken schrijft Diana er lustig op los. "Ik kleur ze en mijn man schrijft de teksten. Wij maken er nu zo'n dertig tot veertig in de week. Eerder waren dat er nog wel meer, maar dat mocht niet meer van mijn fysiotherapeut, omdat mijn duimen dat niet aankonden", lacht ze.

Tien kaarten op een dag

Een van de kaarten die Diana nu gekleurd en beschreven heeft, is bestemd voor Nel Bolkenbaas. Als Nel de kaart ziet, is ze onder de indruk. "Zo mooi gekleurd, helemaal zelf gemaakt. Ik vind het heel bijzonder dat mensen die tijd er in steken voor mij. Ik voel dat ik niet vergeten word. Soms kreeg ik er wel tien op een dag." Sinds de coronacrisis zit Nel alleen thuis, ze ontvangt nauwelijks bezoek. "Maar nu krijg je toch iedere keer iets leuks. En bij de deur kan ik even praten met mensen die de kaartjes komen bezorgen."

Ook Willy van der Scheer krijgt een prachtig gekleurde mandala van Diana. Ze weet nog goed dat de eerste kaartjes van de Schrijfclub bezorgd werden. "Ik wist niet wat de Schrijfclub was, en ik kende al die mensen niet. Dus ik ging iedereen opzoeken in het telefoonboek, om ze te bellen en te bedanken voor het kaartje." Daar hield ze echter snel mee op. "Het waren er gewoon te veel. Ik kon niet iedereen bellen, dan was ik de hele dag bezig."

Elke vrijdag of zaterdag worden bij haar in Veessen kaarten bezorgd. "Het is heel leuk om op die dagen naar de brievenbus te lopen." Haar man zit in het verzorgingstehuis, dus ze woont nu alleen thuis. "In maart mocht ik niet naar hem toe en sindsdien ontvang ik kaartjes. Ik weet nog steeds niet wie mij opgegeven heeft." Desondanks is ze er erg blij mee. "Ik ervaar dat mensen met me meeleven. En het gaat maar door, ze blijven maar schrijven."

Ook na corona

Dat is ook de bedoeling van de Schrijfclub. "We willen dit doorzetten, ook na corona", zegt Diana. "Want als mensen hele dagen alleen thuis zijn, is een kaart heel veel waard. En dat geldt ook als we wel weer meer mogen."

Ze hoopt dan ook dat er zich meer mensen aanmelden bij de schrijfclub. "Alleen deze week hebben we al 700 kaarten verstuurd, sinds maart zitten we al boven de 10.000. We kunnen dus nog wel wat extra bezorgers, schrijvers en kaartenmakers gebruiken. Maar ook mensen uit deze regio die een kaart willen ontvangen, mogen zich natuurlijk nog steeds aanmelden." Ze heeft haar volgende kaart af, en legt die bovenop de stapel kaarten die verstuurd kan worden.

Wie mee wil helpen met de Schrijfclub, een kaartje wil ontvangen of iemand anders op wil geven om een kaartje te ontvangen, mag mailen naar coördinator Charissa: schrijfclubheerde@hotmail.com.