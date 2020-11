GroenLinks Ede draagt Geert Ritsema voor als wethouder in Ede

De fractie en het bestuur van GroenLinks Ede dragen Geert Ritsema voor als kandidaat-wethouder in de gemeente Ede. Geert Ritsema (60 jaar) heeft veel ervaring opgedaan als politicus en bestuurder. Hij was onder meer raadslid, lid van provinciale staten en wethouder.

In Ede zal hij de taken overnemen van Lex Hoefsloot, die per 8 november zijn functie heeft neergelegd. Dit betekent dat Geert Ritsema zich zal bezighouden met onder andere wonen, beheer openbare ruimte, duurzaamheid en energietransitie, maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke opvang, milieu en inwoners-participatie.

Geert Ritsema is momenteel werkzaam als senior bestuursadviseur Europa in de regio Arnhem-Nijmegen, op onder andere de thema’s duurzame energie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en gezondheid. Tot medio 2018 was hij wethouder in Arnhem met als portefeuille mobiliteit, wonen, gemeentelijk vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling. Geert Ritsema heeft ook langdurig gewerkt bij Greenpeace en Milieudefensie met als speciale aandachtspunten energie, landbouw en voedsel.

Zijn politieke loopbaan is hij begonnen bij GroenLinks waarvoor hij onder meer fractievoorzitter van de deelraad Amsterdam Oud West en lid van het landelijk partijbestuur is geweest. Hij is momenteel voorzitter van de GroenLinks afdeling Amsterdam-Oost.

Geert Ritsema is getrouwd en woont met zijn vrouw en zoontje in Amsterdam.

Als wethouder zal hij voor door de week tijdelijke woonruimte in Ede zoeken.

Fractie en bestuur van GroenLinks Ede zien de komst van Geert Ritsema met enthousiasme en met vertrouwen tegemoet. "We krijgen met hem een ervaren en gedreven bestuurder", aldus fractievoorzitter Ellen Out.

De benoeming door de gemeenteraad zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.