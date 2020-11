Thomas Bruns vindt de koppositie nog 'niets speciaals' bij Vitesse

Hij knokte zich in de basis, maar moet nu toch weer vrezen voor zijn plek. Thomas Bruns bekijkt de situatie bij Vitesse als een nuchtere Tukker. "De trainer is aan zet, maar ik denk dat ik redelijke partijen heb gespeeld."

Zaterdag tegen FC Groningen hoopt Bruns uiteraard weer aan de aftrap te staan, maar dat is afwachten nu ook Matus Bero zich weer heeft gemeld na een knieblessure. Twee jaar geleden speelde Bruns nog in Groningen. "Leuke mensen en een fijne tijd die ik daar heb gehad. Bij mijn debuut inderdaad direct twee keer gescoord. Ze hebben een leuk team met jongens die doorkomen uit de jeugd. Dat is altijd goed."

Bekijk het interview. De tekst gaat daaronder verder.

Zoals het een Twent betaamt reageert Bruns rustig en bescheiden op de verrassende koppositie van Vitesse die gedeeld wordt met Ajax. "Als we daar na 25 wedstrijden nog staan in het seizoen, is het anders. Nu vind ik het nog niets speciaals. We blijven rustig."

Tuin en speeltuin

Bruns beleefde in het geliefde Twente eindelijk weer eens een vrij weekend. "Normaal gesproken ben je door de week een dag vrij, nu was het een lang weekend en is dat extra fijn omdat je dan samen met je vrouw en de kleine ook iets samen kunt doen. Dat was wel lekker, een beetje in de tuin en naar de speeltuin. Gewoon rustig aan gedaan. Maandag zijn we weer begonnen en hebben we een goede trainingsweek gehad."

Assist "op acht"

Hij analyseert na iedere wedstrijd zijn goede en slechte momenten. "Dat doe ik eigenlijk altijd om je vervolgens weer op te laden voor de volgende. Ik denk dat ik weer een stap gemaakt heb al kan de nauwkeurigheid in de passing beter. Scoren? Als verdedigende middenvelder is dat lastig. Tegen Emmen stond ik iets verder naar voren en had ik een assist. Daar was ik ook tevreden mee."

De concurrentie loert en zet de boel bij Vitesse op scherp, zeker op het middenveld. "Iedereen is fit, het is de trainer die aan zet is", zegt Bruns. "Bero is terug inderdaad en gaat misschien wel spelen. Hij is heel fit. Sondre Tronstad heeft deze week niet getraind omdat hij met Noorwegen op pad was. We hebben nog geen opstelling kunnen zien op de training."

Onbegrip

Op de vraag of een rol als reserve op onbegrip zou stuiten reageert hij met gemengde gevoelens. "Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. De wisselspelers hebben ook al veel minuten gemaakt dus je kansen komen misschien wel weer. Maar ik denk dat ik redelijke partijen heb gespeeld. Op basis daarvan zou het wel een soort onbegrip zijn als ik niet speel", vindt Bruns.