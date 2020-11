Wie heeft er levensmiddelen en verzorgingsproducten voor kerstpakketten?

De inzameling voor ons sinterklaasfeest was een groot succes. Nu gaan wij verder met het inzamelen van levensmiddelen voor onze kerstpakketten. Elk jaar zetten wij ons in samen met de kerstengelen om gezinnen een steuntje in de rug te geven in de kerstperiode. Wij gunnen iedereen een gezellige en gelukkige tijd met familie en gezin.

Dat is de reden waarom wij weer op zoek zijn naar levensmiddelen. Denk hierbij aan houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten, kerst gerelateerde levensmiddelen ed. Wilt u doneren neem dan contact op. Wij vragen u wel om op de houdbaarheid te letten. Alle kleine beetjes helpen.

Wij hopen door uw steun dit jaar weer vele gezinnen blij te maken! Wilt u als bedrijf inzamelen of doneren? Wij bespreken graag de mogelijkheden. Alsjeblieft zo veel mogelijk delen om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken om hopelijk zo veel mogelijk spullen te verzamelen. Onze dank is groot.

Meer informatie: www.gratiskanjeelkaarhelpen.nl

Heeft u spullen voor in de kerstpakketten? Lever het dan in aan de Varenstraat 33 in Nijmegen of reageer hieronder.