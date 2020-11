Ilona spaarde al honderden vuilniszakken vol plastic doppen

De tranen springen in Ilona's ogen als ze vertelt waarom ze dit werk doet. "Ik help graag anderen. En het is voor mij een kleine moeite." De Harderwijkse denkt dat er tussen de 11 en 20 miljoen plastic doppen nodig zijn voor één geleidehond. "Honden opleiden kost vreselijk veel geld."

Schroefdoppen van melk en vla

Alle schroefdoppen van pakken melk en vla zijn welkom. Ook liggen er plastic doppen van slagroombussen in de verzamelbak naast haar voordeur. "Als ik tien keer per dag de deur moet opendoen voor een klein zakje doppen...", verzucht Ilona. "En daarnaast is zo'n bak handig voor als ik niet thuis ben."

Maar verreweg de meeste doppen komen van de voormalige basisschool van haar zoon. "Het was zijn idee om de doppen te gaan inzamelen. Dat was zo'n zeven jaar geleden. De directeur ondersteunde dat. En ik regelde twee grote kliko's bij de gemeente." Inmiddels is Ilona's zoon aan het puberen en heeft zijn interesse in de doppen een beetje verloren. Maar Ilona zet de actie door.

Donatie aan KNGF Geleidehonden

Ze rijdt elke twee á drie weken met zo'n 9 tot 12 zakken in haar achterbak naar een familie in Biddinghuizen. De vrouw des huizes is slechtziend en heeft zelf een geleidehond. Zij brengen het naar de fabriek. Dat levert geld op. En dat doneren ze aan het KNGF Geleidehonden. "Het is voor mij een kleine moeite. Ik rijd toch die kant op richting mijn moeder. Dat kan net zo goed met een volle kofferbak."

Verslaggever Marjolein Deurloo sprak met Ilona over haar inzamelingsactie:



In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.