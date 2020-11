Met z'n dertigen carbidschieten? Misschien kan het straks in Aalten

De burgemeester zegt de jongeren 'een beetje perspectief' te willen bieden, zij het onder de voorwaarden van 1,5 meter afstand, kleinschalig in familie- of vriendenkring en, quasi-serieus: "Met een mondkapje op, dat tempert het alcoholgebruik."

Geen carte blanche

De noodverordeningen in het kader van de coronapandemie vallen nu nog onder de veiligheidsregio, maar per 1 december komt er een permanente coronawet en dan mag een burgemeester zelf beslissen of hij een ontheffing verleent.

Dat wil niet zeggen dat een burgemeester carte blanche krijgt. Alleen in uitzonderlijke, individuele gevallen kan er maatwerk worden geleverd, en alleen met toestemming van de GGD. Bijvoorbeeld als een terminale patiënt met meerdere personen nog een verjaardag wil vieren op een openbare plek.

Stapelkamp wijst ook op de regels van de minister of de staatssecretaris, waar hij aan gebonden is: "Daarom ben ik er nog voorzichtig mee, zeker wat de groepsgrootte betreft."

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) buigt zich maandagavond over de gedragsregels voor oud en nieuw, en dus ook over het carbidschieten. Stapelkamp wijst op voorhand naar Hubert Bruls, de voorzitter van het landelijk veiligheidsberaad: "Bruls wil de jeugd op een verantwoorde manier iets bieden. Daar hoort dit ook bij."

'Beroep op gezond verstand'

Drukke carbidfeesten zullen in Aalten verboden zijn, benadrukt Stapelkamp: "Ik doe een beroep op ieders gezond verstand. Maar we hebben in het verleden nauwelijks klachten gekregen in Aalten, er werd afgelopen jaar op zeventig plekken carbid geschoten. Laat het nu dan meer verspreid gebeuren, op tachtig of negentig plekken, op afstand van elkaar. Met tien tot twintig, of misschien maximaal dertig personen. Daar heb ik geen moeite mee."

De burgemeester wijst ook op het gegeven dat het zich buiten afspeelt. "De minst onveilige manier", zegt Stapelkamp. "Bovendien gaat het om de saamhorigheid in deze tijd van corona. De mensen hebben behoefte aan een beetje ruimte. Dan moet een bescheiden feestje in de buitenlucht kunnen."

Stapelkamp houdt wel een slag om de arm. "Het is zoals ik er nu over denk, je weet niet hoe het over een maand is met het aantal coronabesmettingen", zegt hij. In Aalten moet de melding voor het carbidschieten drie weken voor de jaarwisseling binnen zijn.

In buurgemeente Winterswijk komt er met instemming van de gemeenteraad eveneens een meldingsplicht. Vooralsnog voor groepjes van maximaal vier personen. In Brummen komt er mogelijk juist een carbidschietverbod.

