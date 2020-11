Letsch ziet elke dag 'plezier en een winnaarsmentaliteit' bij koploper Vitesse

Op Papendal heerst al weken een serene rust. Met een flink uitgedunde groep vanwege interlandverplichtingen en een aantal vrije dagen voor de rest heeft Vitesse toegewerkt naar de volgende reeks wedstrijden. De sfeer in de selectie is opperbest, zo bleek vrijdag maar weer eens op weg naar het uitduel met FC Groningen. Vitesse won zeven van de acht duels en staat samen met Ajax bovenaan. Het zelfvertrouwen groeit dan ook met de week, maar trainer Thomas Letsch blaast allesbehalve hoog van de toren.

Stap maken

De Duitser is zeer te spreken over de mentaliteit in zijn selectie en zegt niet verrast te zijn door de prestaties. "Onze resultaten zijn verbazingwekkend goed. Maar nee, ik ben niet verrast. Ik zie de jongens elke dag. Ieder partijtje willen ze winnen. Spelers zijn niet tevreden met wat is bereikt, ze willen een stap maken naar een weer hoger niveau. De mentaliteit en energie op trainingen is echt goed. Daarnaast zie ik plezier. Die combinatie is heel belangrijk", vertelt Letsch.

'Een trots gevoel'

"Het geeft ons een trots gevoel dat we hier nu staan, al is het nog vroeg", vult Matus Bero aan. "Maar deze selectie is in staat dit niveau vol te houden. Er heerst een uitstekende spirit, we werken in alle rust. Als ik kijk naar de manier van voetballen, na de Nederlandse en Russische school nu de Duitse, is dit mijn beste jaar bij Vitesse tot nu toe", zegt de middenvelder.

De Slowaak maakt een frisse indruk en keert vrijwel zeker terug in de basis na een knieblessure. Letsch, ook al in een uitstekend humeur nu het Vitesse zo voor de wind gaat, wilde echter nog niets over zijn opstelling van zaterdag kwijt. Duidelijk is dat de Duitser veel keuzes kan maken, al mist hij dan huurling Idrissa Touré vanwege een lichte enkelkwetsuur.

Dringen op het middenveld

Letsch roemde na de training op Papendal Patrick Vroegh om zijn uitstekende invalbeurt tegen FC Emmen (3-1 winst, red.), hij noemde ook Thomas Bruns en Daan Huisman en zag vrijdag dat Sondre Tronstad fit en fris is teruggekeerd van zijn debuut met de nationale ploeg.

Zo is het dringen op het middenveld, waar Tronstad normaal gesproken een zekerheidje is voor de technische staf. "Wij zijn beter dan FC Groningen", keek de Noor vooruit. "Dus het ligt aan ons of we daar winnen, al vind ik deze tegenstander een goede ploeg."

Met popcorn voor de buis

Bero gaf aan volledig hersteld te zijn. De Slowaak revalideerde vier weken. "Het is aan de trainer of ik ook direct weer speel, maar daar ga ik wel vanuit. Ik voel me goed en heb rustig door kunnen trainen tijdens de interlandperiode."

Bero zag thuis voor de buis dat Slowakije zich na een overwinning op Noord-Ierland plaatste voor het EK van komende zomer. "Met popcorn erbij heb ik gekeken", lachte de middenvelder. "Ik ben ongelooflijk trots en blij. Dit betekent ook voor mij heel veel. Als klein jongetje droom je hiervan."

Rol Bazoer

Vitesse mist zaterdagavond (20.00 uur) in het hoge noorden spelmaker Riechedly Bazoer. De Utrechter is geschorst na een rode kaart tegen FC Emmen. Tomas Hajek lijkt door zijn absentie in het elftal te komen als één van de drie centrale verdedigers.

"Ik vind Bazoer één van de beste spelers van de eredivisie", merkte Letsch op. "Hij is zijn rol centraal achterin cruciaal voor onze opbouw. Zonder Bazoer is ons spel anders en daar moet je dus op anticiperen en misschien op aanpassen. Vergelijk het met het ontbreken van Tannane, ook dan voetbal je op een andere manier."

FC Groningen staat, al weken zonder Arjen Robben, keurig zevende en won thuis onder meer van Ajax. Vitesse heeft acht punten meer en ging dit seizoen alleen onderuit tegen Ajax.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Dasa, Rasmussen, Doekhi, Hajek, Wittek; Bero, Tannane, Tronstad (Bruns); Openda en Broja