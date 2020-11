De 'mussenclub' uit Doesburg weer op pad voor de ganzentelling

Vroeg in de ochtend op pad met telescoop, verrekijker en aantekeningenboekje. Voor vrijwilliger Aloys Sanders is het een goed begin van de dag. Hij is onderweg naar een boerenerf in de de Fraterwaard bij Doesburg waar hij goed zicht heeft op de grote groepen ganzen die daar in de weilanden zitten.

Waarom vrijwilliger

Hij vindt het belangrijk om zich in te zetten voor de instandhouding van de natuur. 'Als we de wereld gebruiken zoals we die nu gebruiken dan is er weinig plek voor vogels. Mensen halen bomen langs weilanden weg omdat ze te veel schaduw werpen op het gras, dat daardoor niet goed groeit. Daarmee verdwijnen ook broedplaatsen voor vogels.

Hetzelfde geldt voor dode bomen, die worden weg gehaald omdat ze gevaarlijk zijn of in de weg staan. Daarmee haal je ook nestruimte weg van bijvoorbeeld de steenuilen', aldus Aloys.

De vogelwerkgroep zet zich in om de populatie in stand te houden. Dit doen ze onder andere door nestkasten te plaatsen en een jaarlijkse vogeltelling te doen. In het voorjaar worden de broedvogels geteld en in de winterperiode de ganzen. Hierdoor komen ze meer te weten over de hoeveelheid en verschillende soorten.

Dat het tellen van grote groepen ganzen niet altijd even makkelijk is, ondervindt ook presentator Jochem van Gelder. Voor het tv-programma Van Gelders Grijs gaat hij mee met Aloys.

