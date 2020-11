Ook in Duitsland dreigt een vuurwerkverbod

In Duitsland wordt er druk gesproken over een vuurwerkverbod. Duitse deelstaten zijn het onderling niet met elkaar eens over een verbod, maar bondskanselier Merkel beslist aanstaande woensdag of het verbod er komt.

"Net als mijn collega’s het verbod in Nederland niks vinden, vind ik een verbod in Duitsland niks", reageert Hayo Wolff, vuurwerkhandelaar in Duitsland. In Nederland staat het vuurwerkverbod voor 2020 al vast, maar nu wordt ook in Duitsland gesproken over een verbod.

Met name de Groene partijen spreken zich uit voor een verbod, omdat het vuurwerk schadelijk zou zijn voor het milieu. Daarnaast zou een verbod op vuurwerk de Duitse zorg moeten ontlasten. Maar de Duitse deelstaten zijn het onderling niet met elkaar eens over een verbod.

"In Duitsland beslist uiteindelijk de Bondsregering over een verbod, maar wat ik weet is dat bijvoorbeeld Noordrijn-Westfalen tegen zo’n verbod is", vertelt de Duitse vuurwerkverkoper.

Duidelijkheid over een vuurwerkverbod in Duitsland komt woensdag 25 november. De Duitse bondskanselier Merkel komt dan met een uitspraak over het vuurwerk. "Alles is opgezet en staat klaar voor de verkoop, maar het is dus afwachten wat er woensdag gezegd gaat worden", aldus Wolff.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroepen Antenne Niederrhein en RN7.