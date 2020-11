Ook het neefje van de wolf gaat zich in ons land vestigen

Na de wolf duikt ook de goudjakhals steeds vaker op in Gelderland. Schapenhouders maken zich zorgen over dit voor ons land nieuwe roofdier. Hoe terecht zijn die zorgen? En wat is de goudjakhals eigenlijk voor een dier?

De goudjakhals behoort net als de wolf tot de hondachtigen. Het grootste verschil met de wolf is dat de goudjakhals een stuk kleiner is. De aanwezigheid van het roofdier in ons land werd voor het eerst in 2016 door een wildcamera op de Veluwe vastgelegd.

Sindsdien is het dier behalve op de Veluwe ook in de Achterhoek en bij Nijmegen gezien. In de Ooijpolder heeft een jakhals nu een schaap doodgebeten.

Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging bezoekt samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink potentieel leefgebied van het neefje van de wolf. Dat ook dit roofdier zich in ons land gaat vestigen, staat voor Lelieveld vast. Luister mee.

Ook jakhals is beschermd

In tegenstelling tot de wolf komt de goudjakhals oorspronkelijk niet in ons land voor. Het Oost-Europese dier heeft zijn leefgebied de laatste decennia fors uitgebreid en duikt nu dus steeds vaker in ons land op.

Toch is het dier ook in ons land een beschermde diersoort. In de radioreportage legt Lelieveld legt uit hoe dat zit.

Zijn onze huisdieren nog wel veilig?

Goudjakhalzen zijn meesters in het niet verraden van hun aanwezigheid. Ook zijn de dieren vooral 's nachts actief. Het is volgens de ecoloog van de Zoogdiervereniging dan ook best mogelijk dat de hondachtige zich al in ons land heeft gevestigd. Goudjakhalzen eten muizen en konijnen. Ze leven vaak in een open landschap, zoals weide- en uiterwaardengebieden. Dit in tegenstelling tot de wolf, die juist een voorkeur heeft voor bos. De goudjakhals leeft vaak in de buurt van dorpen en steden.

En dat kan consequenties hebben voor huisdieren. Luister mee.

Jakhals kan hier prima uit de voeten

Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland geschikt is als leefgebied voor de goudjakhals. Er is ruimte voor zo'n 5000 à 6000 dieren. Dat is ongeveer de helft van het aantal vossen in ons land.

Lelieveld begrijpt dat schapenhouders zich zorgen maken nu we er weer een nieuw roofdier bij krijgen, maar hij verwacht niet dat jakhalzen massaal op schapenjacht zullen gaan. Een volwassen schaap dat gezond is, heeft volgens de ecoloog eigenlijk niets te duchten van het kleine neefje van de wolf.

De goudjakhals vastgelegd door een wildcamera op de Veluwe. Foto: Wageningen Environmental Research.

Zie ook: Eerst de wolf en nu de goudjakhals, schapenhouders bezorgd

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.