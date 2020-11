Poederbrieven gaan het hele land door, ook een voor ziekenhuis Rijnstate

Op negentien plekken verspreid over heel Nederland zijn de afgelopen dagen poederbrieven bij de post gevonden. Ze zijn bezorgd op twaalf locaties in Amsterdam en in Amersfoort, Arnhem, Best, Rotterdam, Utrecht, Roermond en Zeist. Dat meldt de politie. Het Rijnstateziekenhuis in Arnhem laat weten ook een poederbrief te hebben gehad.

De ontvangers waren onder meer hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgeverijen. De politie heeft een foto vrijgegeven van een van de enveloppen.

'Er viel wat uit'

"We kregen eerder deze week een brief", zegt Maurice Velthuis van het ziekenhuis in Arnhem. Volgens hem was vrij snel duidelijk dat er met de brief iets aan de hand was. "Er viel wat uit en toen hebben we meteen de politie gebeld."

De medewerkers van de afdeling die met de poederbrief in aanraking zijn geweest is niets overkomen, zegt de woordvoerder.

Onderzocht wordt nog waar de poederbrieven vandaan komen, of er een verband is tussen de verschillende zaken en wat het motief is van de verzender. De politie houdt nadrukkelijk rekening met het scenario dat de brieven door een en dezelfde persoon zijn verstuurd.

Ziekenhuis was alert

Het ziekenhuis weet nog niet wat er in de envelop zat. "We wachten het politieonderzoek af. We hielden er wel rekening mee dat we een brief zouden kunnen krijgen", aldus Velthuis, "omdat je de berichten erover in de krant las. We waren daarom alert."

De brieven worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Het moet dus nog blijken wat erin zit, maar bij enkele ontvangers hebben ze geleid tot lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen.