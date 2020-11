Bakker bedreigd om zwarte Pieten in etalage

"Waar zijn we in dit land toch mee bezig? Laat deze traditie waar zoveel ouderen en jongeren plezier aan beleven gewoon bestaan. Het lijkt wel alsof alles naar de bliksem moet". We hebben de etalage wel aangepast want je zit niet te wachten op ingegooide ruiten, zoals bij andere bakkerijen wel is gebeurd in met name grote steden. "Heel vervelend dat het zo moet gaan", zo laat hij verder weten. Aangifte van bedreiging heeft de bakker niet gedaan. "Het telefoontje was anoniem, wat kan de politie daar nou mee? Ze hebben wel iets beters te doen".