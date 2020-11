De meest toiletvriendelijke gemeente van ons land is Druten

Bij hoge nood moet je in Druten zijn. De Gelderse plaats is uitgeroepen tot de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. Daar heeft de lokale politiek naar eigen zeggen hard voor geknokt.

Om te kijken waar je het beste je boodschap kan doen, sloeg de Maag Lever Darm Stichting de handen ineen met de HogeNood-app, de grootste database van toiletten in Nederland. Samen kwamen ze tot de conclusie dat je toch echt in Druten moet zijn als je het niet meer op kan houden. Binnen de 250 meter is daar altijd een toilet in de buurt.

"Dat is voor buik- en blaaspatiënten essentieel", weet Ivo Thonon, woordvoerder van de Maag Lever Darm Stichting. "Bij hoge nood hebben ze vijf minuten om bij een wc te komen, dan kan je nog ongeveer 250 meter lopen. Hebben ze die zekerheid niet, gaan ze vaak de deur niet uit."

En dat probleem wordt volgens hem vaak onderschat. Onderzoek laat zien dat één op de tien Nederlanders aangeeft dat ze liever thuis blijft als er niet genoeg toiletten in de buurt zijn.

'Hard voor geknokt'

De coronacrisis heeft volgens de stichting meer dan ooit laten zien hoe belangrijk het is dat er altijd een wc binnen handbereik is. "Zo’n tweederde van alle toiletten vind je bij restaurants en cafés. Die zijn nu natuurlijk dicht. Daarom is het belangrijk dat je ook genoeg openbare toiletten in gemeentelijke gebouwen hebt."

En daar heeft Druten er nog geen van: een verbeterpuntje voor de toekomst. Maar de lokale politiek is in ieder geval ontzettend trots. "Hier hebben we hard voor geknokt", stelt Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten.

Al drie jaar is de partij bezig met het verbeteren van de sanitaire voorzieningen in de gemeente. En dat loont. "Dit is een mooie winst voor Druten. We hebben hier te maken met een probleem waar men niet vaak genoeg stil bij staat. Zelf ben ik echt geschrokken van de cijfers", voegt Worm toe.

"Daarom vonden wij het nodig om een laagdrempelige oplossing te bieden. Je wil uiteindelijk een gastvrije gemeente zijn. Door deze zorg te leveren, kunnen mensen met een gerust hart naar Druten komen."