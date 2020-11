Appende automobilist gewaarschuwd: Gelderland meteen aan de beurt met slimme camera's

'Ik ben over ongeveer 20 minuten thuis', een appje vanuit de auto is snel verstuurd. Maar het is gevaarlijk en bovendien verboden. In Gelderland heeft telefoongebruik in het verkeer geleid tot dodelijke ongevallen. Zo overleed een vrouw op de A2 bij Beesd na een aanrijding met een appende automobilist.

Bekeuren met slimme camera's

De nieuwe camera's van het Openbaar Ministerie vergroten de pakkans. De camera's maken foto's vanuit een hoge hoek waardoor een mobiel in de hand te zien is. Wanneer de camera dit signaleert gaat de foto naar het Centraal Justitieel Incassobureau waar een paar mensenogen de foto's beoordeelt. Bij een telefoon in de hand krijgt de bestuurder een boete van 240 euro.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

In Nederland zijn in de eerdere testperiodes veel overtredingen geconstateerd: op één testdag registreerden twee camera's 400 bestuurders die een telefoon in hun hand hielden. Het ging om een camera die 24 uur langs een N-weg hing en een die zes uur boven een snelweg was geplaatst.

Ook in Gelderland

De camera's zijn van een Australisch bedrijf. Nederland is het eerste Europese land dat ze inzet. Omdat de camera's prijzig zijn start het Openbaar Ministerie met twee camera's die door Nederland reizen. Ook hoopt het OM op die manier een 'flitsmeister-effect' te voorkomen, een app die automobilisten waarschuwt voor flitspalen.

Wanneer de camera's weer in Gelderland staan, geeft het Openbaar Ministerie dan ook niet prijs. Wel is duidelijk dat binnenkort de camera's ook in de buurt van Arnhem worden geplaatst.