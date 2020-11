Gevonden: een kaaiman! Wie is het beest kwijt? Waar komt hij vandaan?

Een konijn of een eekhoorn kun je nog een keer tegenkomen en zelfs een ontmoeting met een wolf is niet helemaal ondenkbaar meer. Maar een kaaiman in Klarenbeek?

Ik fietste vorige week (12 november) over de Hoofdweg in Klarenbeek toen ik iets bij een rustplaats iets groots en grijs zag liggen, dat verdacht veel weg had van een krokodil. Het wezen van bijna een meter lang lag doodstil, het dier met zijn vlijmscherpe tanden leefde niet meer.

Reptielkenner Patrick Temmink uit Deventer bevestigde later bij het zien van de foto’s dat het een kaaiman was. Op de vraag of het om een opgezet dier ging, antwoordde Patrick: ‘’Als hij niet beweegt lijkt mij dit wel. Bij deze temperaturen worden ze zeer traag en sterven ze.’’ Ook de medewerker van de dierenambulance die ter plaatse kwam kijken bevestigde dat het om een opgezet beest ging. Het reptiel werd meegenomen in de ambulance en is inmiddels vernietigd.

Waarom lag die kaaiman daar? Hoe komt hij daar terecht? Wie heeft het roofdier daar achtergelaten? Allemaal vragen waar ik graag een antwoord op zou willen hebben.



Wie kan Rudi helpen om het mysterie van de Klarenbeekse kaaiman op te lossen? Heeft u een idee? Reageer dan hieronder.